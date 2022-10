F1 | Norris | “A parità di macchina penso che riuscirei a battere Hamilton”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Landosi è concessi ai microfoni dell’edizione britannica della rivista GQ, rispondendo ad una serie di domande a raffica. Tra le più interessanti, e provocatorie, quella su Lewis, e se si ritenesse in grado si sconfiggerlo adi vettura. “È una domanda complicata, ma devo dire di sì:chea batterlo. Ovviamente non sarebbe affatto facile, dato che Lewis è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Ma credo che l‘autostima in questo sport sia fondamentale. Bisogna credere di essere migliore degli altri”. Il pilota della McLaren aspetta di vincere ancora il suo primo GP, e sembra avere le idee chiare sul luogo in cui spera che ciò possa avvenire: “Scelgo Silverstone, la gara di casa per me e la McLaren. Non c’è posto migliore”. SportFace.