Ex postina Silvia Cipriani | tante tracce nell’auto Spunta telefonata

Leggi su sabinaonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Partono le indagini sull’auto dell’ex: indagini affidate a Luciano Garofano, ex generale dei Carabinieri RIETI – Sono emersebiologiche dalle analisi dell’auto dell’ex, scomparsa il 22 luglio da Cerchiara, in provincia di Rieti. Nella giornata di ieri, infatti, sono partite le indagini sulla Fiat Palio in uso alla reatina. «Non possiamo dire se la scomparsa sia stata un incidente o un omicidio. Le circostanze del ritrovamento dell’auto sono anomale, non possiamo escludere nulla. Aspettiamo con ansia questi accertamenti. Valerio, prima di tutti, vuole sapere chi potrebbe aver fatto male alla zia», afferma Luca Conti, legale del nipote dell’ex. «Ci risulterebbe ...