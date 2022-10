Europa League | Arsenal Psv 1-0 | Xhaka regala i sedicesimi ai Gunners

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022), il recupero del match trae PSV termina per 1-0 in favore dei londinesi: decisivo il gol diUn gol dial 71? hato la vittoria all’contro il PSV nel recupero della seconda giornata dei gironi diche non si era giocata per la scomparsa della Regina Elisabetta. Con due turni di anticipo, i londinesi si guadagnano il pass per il prossimo turno, essendo fino ad ora a punteggio pieno con 12 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.