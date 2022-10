Esperti velisti | accordo tra scuole nautiche e Lega Navale

Il Piccolo

... un percorso che un team intercontinentale di massimie stakeholder del settore ha avviato ... Ricordo con piacere iitaliani, Francesca Clapcich e Giulio Bertelli, che vivranno questa ...Ne abbiamo parlato con Andrea Madaffari , velista e preparatore atletico tra i piùdel ... Tale impegno non dovrebbe assolutamente stupire, purtroppo stupiscedi una generazione un po' ... Barcolana 54, verso i 1.300 iscritti. Zero vento per Maxi, successo per la regata sociale