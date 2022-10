Erdogan dice sì a un hub del gas russo in Turchia | così aggiunge sale alle ferite europee

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Energia come migranti: Bruxelles sembra passiva dinanzi ai desiderata turchi. L’hub diconfliggerebbe con il gasdotto Eastmed, che resta invece lo strumento più accreditato per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico sia dell’area euromediterranea che di quella mediorientale Gas sì, ma da chi? E soprattutto a quale prezzo geopolitico, oltre che meramente di cassa? L’annuncio del Presidente turco Recep Tayyipdi voler creare un hub del gas naturale inin accordo con Mosca non è una proposta commerciale come le altre, dal momento che vanno cerchiati in rosso almeno due elementi: chi potrebbe rivelarsi l’ennesimo cavallo di Troia in seno all’area euromediterranea e soprattutto cosa accadrebbe in seno agli equilibri dei giacimenti nel Mediterraneo orientale. Senza dimenticare che il ministro del petrolio ...