Energia | leader Ue a confronto su tetto prezzo gas

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – I capi di Stato e di governo dell’Ue si apprestano a incontrarsi a Bruxelles per un Consiglio Europeo concentrato sulla crisi energetica, che sta mettendo a dura prova le imprese e le famiglie del Vecchio Continente, alle prese con bollette che continuano a lievitare, solo in parte trattenute dai governi, che spendono miliardi di euro per tamponare gli effetti del caro gas. Il premier ungherese Viktor Orbàn, via social, preannuncia una discussione lunga, specialmente sull’acquisto congiunto di gas naturale, uno dei pochi punti sui quali le capitali sembrano essere più allineate. Il punto più controverso resta il, pur dinamico e temporaneo, aldel gas; non meno ostico il nodo del modo in cui finanziare una risposta europea alla crisi energetica, evitando il ‘ciascuno per sé’ che prevale oggi. Una minoranza di Paesi, che ...