Energia | Bruneo Haier Europe | Con casa connessa possibile taglio consumi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Labitalia) - "L'emergenza energetica spinge a cercare soluzioni che possano, almeno in parte, ridurre iall'interno della, agendo soprattutto sull'utilizzo degli elettrodomestici che costituiscono mediamente il 50/60% del consumo totale. Alcuni accorgimenti possono essere adottati immediatamente, come un oculato utilizzo degli elettrodomestici, o un loro uso mirato nelle fasce orari in cui isono minori. La tecnologia, e in particolare quella della, può fornire un aiuto reale soprattutto sul lungo termine. L'utilizzo dell'Internet of Things è fondamentale nella gestione deidurante la giornata: grazie all'attivazione da remoto, èazionare gli elettrodomestici anche in fasce orarie in cui non ci ...