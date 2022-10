Empoli | Zanetti | 'Abbiamo un piano anti-Vlahovic' VIDEO

Il tecnico dell'Paoloha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta di Torino contro la ...Anche Paoloarriva da una vittoria importante sul Monza e vuole continuare a sognare la ... DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juventus -, calcio d'inizio venerdì 21 ottobre all'Allianz ...Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato anche di Bajrami, che fino a questo momento non sta facendo ...Così Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, presenta la sfida di domani sera contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Tra i punti di forza dei toscani il portiere Vicario: "Averlo tenuto è come ...