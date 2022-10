Emma D’Aquino | chi è la conduttrice di Amore Criminale? Età | marito | fidanzato | figli | sorella | dove lavora | stipendio | Instagram

Via le attrici e dentro una giornalista per la nuova edizione di uno dei programmi di punta del prime time di Rai3: ci saràal timone di Amore Criminale al via oggi, 20 ottobre. Chi segue il programma sa bene che porta sullo schermo storie di violenze e di presunti amori che si trasformano spesso in trappole ...ROMA, 19 OTT Torna Amore Criminale, ogni giovedì in prima serata su Rai3, e per la prima volta alla conduzione non ci sarà un'attrice, ma una giornalista come. "Sono contenta di questa nuova avventura, è sempre come fosse la prima volta dice la conduttrice del Tg1 in un'intervista all'ANSA . E' un programma molto seguito e ormai storico perché ...