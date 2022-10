Elisa Esposito | la prof del corsivo contro OnlyFans | “È un lavoro di me**a | porta soldi ma distrugge tutto il resto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il “” magari dà un’effimera notorietà. Ma evidentemente non dà da vivere. Così, che ha reso celebre sul web quella parlata strascicata (e fastidiosissima) presentandosi appunto come “ladi cörsivœ”, in realtà si è creata da un anno la sua immagine sexy su, la piattaforma su cui mostrarsi (a pagamento) più o meno in déshabillé. Ma ora attacca la piattaforma: “psicologicamente, è undi m…”. E aggiunge: “ma toglieil”. Non è evidentemente un periodo facile per lei. La sue “lezioni” disono diventate popolarissime, ma le hanno attirato le contumelie degli odiatori. Anche il rapporto con ...