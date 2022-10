El Paìs | ' Berlusconi ha già difeso l' invasione di Putin Questa recidiva rivela il suo reale pensiero'

La Stampa

, sottolinea El, ha già difeso l'invasione di Putin in un programma di prima serata appena un mese fa. Questa recidiva rivela chiaramente il suo reale pensiero e pone il suo partito in ...'I due alleati da cui dipende la sua coalizione,e Matteo Salvini della Lega, sono entrambi ammiratori di lunga data di Putin, che hanno messo in chiaro il loro disagio verso la dura ... Berlusconi senza freni, Meloni furiosa sospende tutto e anche Tajani torna in bilico