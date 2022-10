“Eccola con la figlia Anna” L’attrice italiana beccata in strada | nascosta per un mese | le prime foto

(Di giovedì 20 ottobre 2022)di Cristiana Capotondi con la. La bellissima e bravissima attrice per oltre unnon ha fatto vedere la sua neonata, nonostante abbia annunciato l’avvenuto parto. Ma ora è stato il settimanale Diva e Donna a paparazzarla con la piccola in braccio. Nel suo sguardo si è potuto scorgere grande entusiasmo per questa gravidanza portata a termine, della quale proprio nessuno era a conoscenza. Tra l’altro, tutti sapevano anche del suo fidanzamento con Andrea Pezzi, ma lui non è il padre. Come ricordato dal sito Today, che si è soffermato su Cristiana Capotondi e lapostando le due meravigliosedella donna, queste sono state le dichiarazioni all’Ansa deldi 42 anni nei giorni scorsi: “Io e ...

Punto Informatico

...a battermi per favorire l'inclusione delle nuove generazioni nell'agenda politica"la ...quali prospettive "Ci siamo resi conto dell'importanza di questo comitato dopo che il governo Draghi ...- scrive Sabrina Ferilli sotto la foto in gondola - auguri amica mia grande,l amore che sai! A prestissimo". Non mancano gli auguri di Alberto Matano, Vanessa Incontrada, ... Apple TV 4K con A15 Bionic è su Amazon: eccola La proposta di Cirielli per cambiare l’articolo 27 e avere meno rieducazione e più punizione in nome della sicurezza. Il percorso è difficile, lo spirito è ...Le domande dovranno essere presentate entro l'11 novembre. Nel precedente avviso erano state valutate "non ammissibili le offerte tecniche" di Caronte&Tourist, unica compagnia di navigazione a present ...