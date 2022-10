(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si conclude il premierato più breve (e disastroso) della storia britannica. Le opposizioni chiedono elezioni subito, i Tory tentano un rapido cambio a Downing Street: BoJo ci pensa seriamente ed è strafavorito su Braverman, Mordaunt o Sunak. Ma non mancano gli ostacoli

L'HuffPost

... iniziata il 5 settembre con l'indicazione alla successione di Boris Johnson,per la ... LaLiz Tuss diventerà un caso di scuola nel Mondo. Servirà a spiegare bene dove si può arrivare ...... che fa la sua comparsa dopo che unasi schianta sulla Terra di Mezzo alla fine del primo ... " È come se fosse stata trascinata, e così èdall'essere un costume molto grande e selvaggio ... È passata la meteora Truss, fatta fuori dai mercati. Ora Boris Johnson rivuole il suo posto Si conclude il premierato più breve (e disastroso) della storia britannica. Le opposizioni chiedono elezioni subito, i Tory tentano un rapido cambio a Downing ...I fatti e il racconto dei fatti, ogni tanto, si intrecciano in maniera sorprendente. Le dimissioni della premier britannica Liz Truss, che chiudono una parabola incredibile, iniziata il 5 settembre co ...