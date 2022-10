E’ morto Davide Gavazzi | il portiere colpito da infarto prima della partita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dramma nel mondo del calcio, è, ilMontagna Pistoiese, squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria. Aveva 28 anni ed era statodadi Coppa Toscana sul campoRamoscina. Ilstava eseguendo gli esercizi di riscaldamento, poi il malore. Immediati sono arrivati i soccorsi e laè stata ovviamente rinviata.è stato trsportato con l’elisoccorso all’ospedale. Arrivato in condizioni disperate, è stato ricoverato in terapia intensiva. E’nella notte, i danni riportati erano molto gravi. Sono arrivati ...

