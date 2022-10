La Gazzetta dello Sport

E poi c'è il capitoloda analizzare: il bosniaco è ine in agenda non è previsto a breve termine un incontro tra le parti per capire il da farsi. Appuntamento rimandato - forse - in ...Handanovic; De Vrij, Acerbi, Skriniar ; D'Ambrosio, Darmian, Dalbert, Gagliardini, Bellanova;, Lukaku . E' una delle possibili formazioni dell'Inter. Un po' azzardata certo, ma la cosa ...... Dzeko va a scadenza, Correa sull'altalena: quanti dubbi dietro alla Lu-La Con il contratto in scadenza ci sono anche 2 portieri su 3, ossia Handanovic e Cordaz, con quest’ultimo utile pure per la lista Uefa ...L'Inter può salutare Dzeko a fine stagione per la scadenza del contratto, ecco il nuovo attaccante nei pensieri dei nerazzurri ...