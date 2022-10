DS 9 Opèra Première | nuova edizione limitata

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Basata sul modello Rivoli +, DS 9mette in mostra l’incredibile esperienza del lusso francese con un nuovo esclusivo interno progettato e rivestito dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles, con sede nella regione di Parigi. Incarnazione dell’eccezionale finitura, gli interni sono impreziositi da una deliziosa pelle Nappa color Grigio Perla su tutto il cruscotto e i pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Point Perle. I sedili dell’iconico rivestimento a cinturino sono rivestiti in Nappa Color Grigio Perla in linea con le finiture. Intorno al tetto apribile e all’interno di tutti i montanti delle porte, il rivestimento in Alcantara Pebble Grey crea un’atmosfera dolce e tranquilla, dove i colori sono elegantemente abbinati. Tra i ...