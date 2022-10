Droni kamikaze | dalla Nato a Kiev centinaia di disturbatori per eluderli

Ieri il nemico ha nuovamente attaccato la città di Kyiv con i suoi. Le infrastrutture vitali della nostra capitale sono state danneggiate. Sono state inoltre attaccate le città di ...... tipo Fateh - 110 e Zolfaghar , e che sta fornendo da tempo i, definisce sia la debolezza della Russia, che risulta abbia perso dall'inizio della guerra oltre seimila mezzi ...Il possibile utilizzo di droni “kamikaze” iraniani da parte delle forze armate russe in Ucraina sta creando in questi giorni parecchi grattacapi dal punto di vista militare al regime di Kiev, nonché i ...Roma, 19 ott. (askanews) - I residenti di Kiev si sono rifugiati in un sottopassaggio della metropolitana dopo che sono state udite forti ...