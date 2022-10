Droga | a Secondigliano sequestrato un chilo di hashish

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia Napoli Stella insieme ai militari del nucleo radiomobile sezione motociclisti hanno setacciato le strade diin collaborazione con il locale commissariato effettuando un servizio a largo raggio. Diverse le perquisizioni e i controlli durante i quali i Carabinieri hanno identificato 70 persone di cui 30 pregiudicati e controllato 33 veicoli sequestrando 9 scooter. Focus anche sui controlli al codice della strada con 20 sanzioni elevate. Durante le operazioni i motociclisti dell’arma hanno inseguito due persone a bordo di una moto. Li hanno inseguiti fino a quando, a via del Cassano, il passeggero ha gettato un borsone. Dieci panetti di hascisc rinvenuti al suo interno per un peso complessivo di un. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L'articolo proviene ...

... gli enormi edifici che per molti anni sono stati luoghi di degrado, centri di spaccio die ... A comandare a Scampia e nella limitrofaè da molti anni il clan Di Lauro, guidato a ...Ed è proprio Castello, che viene accreditato da Murolo come 'uno sveglio, che dasi è ... Con Murolo, il discorso di Ioia cade sullaintrodotta in carcere. Dice il garante: 'Che stai ...Trovati 10 panetti di hashish rinvenuti al suo interno per un peso complessivo di un chilo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata A Napoli sono state diverse le perquisizioni e i controlli dura ...Perquisizioni e accertamenti: i carabinieri hanno identificato 70 persone, di cui 30 pregiudicati e controllato 33 veicoli, sequestrando 9 scooter. Elevate ...