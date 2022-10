Il Fatto Quotidiano

Un investimento da due milioni di euro. La societàFood che fa capo all'imprenditore Luciano Cimmino (numero uno dei marchi Yamamay e Carpisa) approda a Bari. E lo fa aprendo ilLoren Restaurant. Dopo Firenze e Milano, quindi, sarà il ......Food, presieduta da Luciano Cimmino, imprenditore già alla guida del gruppo italiano Pianoforte Holding, e la diva stessa. "Prossima tappa Bari con apertura prevista a metà novembre"... Dream of Sophia unisce ispirazione onirica, amore per la conoscenza e ricerca spirituale The former "Beetlejuice" Broadway actress stars alongside Charlize Theron and Kerry Washington in the new Netflix movie.Given it's revived the rom-com and attempted to launch a few blockbuster franchises, it shouldn't be a surprise that Netflix is now getting in on the YA fantasy game with The School for Good and Evil.