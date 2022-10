Draghi arriva alla riunione del Consiglio europeo

Bonus patente ,in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le modalità per richiedere l'agevolazione rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni. La misura era stata introdotta dal governoe persegue un ...Il presidente del Consiglio, Marionel pomeriggio a Bruxelles per il Consiglio europeo che si chiuderà domani. Sul tavolo del summit, in primo luogo, il tema del price cap sul prezzo del gas, su cui pesa ancora l'...Inizia la due giorni di consultazioni al Colle. Venerdì 21 il centrodestra unitario incontrerà il Presidente della Repubblica ...Politica Roma - 20/10/2022 10:44 - "Cosa ho imparato in 20 mesi Troppe cose. È stata un'esperienza straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Finisce in modo ...