Draghi | appartenenza Ue e Nato capisaldi politica estera Italia

Il Sole 24 ORE

"L'all'Unione Europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nel saluto alla rappresentanza permanente italiana all'......una scelta elettorale effettuata non tanto seguendo una visione socio - politica o una... Il partito guidato da Letta è stato l'unico a sostenere il governosenza se e senza ma. E ... Draghi, appartenenza a Ue e Nato capisaldi dell'Italia Bruxelles, 20 ott. (askanews) - 'L'appartenenza all'Unione Europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera'. Lo ha detto ...Dopo essere rimasto in carica per gli affari correnti per altri 80 giorni, un primo bilancio del Governo Draghi in uscita.