Draghi “Appartenenza a Ue e Nato capisaldi nostra politica estera”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'all'Unione Europea e allasonodella. Il mercato unico, l'unione monetaria, l'alleanza atlantica sono il modo migliore per rafforzare il nostro peso nel mondo, far crescere laeconomia in modo sostenibile, per garantire lasicurezza.Condividiamo in pieno i valori europei e transatlantici e vogliamo continuare a tutelarli e rafforzarli”. Così il premier Mario, nel saluto alle rappresentanze diplomatiche italiane a Bruxelles. “Penso alla salvaguardia dei diritti sociali e civili, in particolare delle minoranze, alla difesa della sovranità democratica degli Stati, alla ricerca del negoziato e della pace come strumento di risoluzione dei conflitti. ...