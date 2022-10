Drag Race Italia | i nomi | le foto e le curiosità sulle dieci concorrenti dello show

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La seconda edizione di “” è disponibile su Discovery+ dal 20 ottobre (in attesa arrivi poi in chiaro su Real Time). Il programma colorato e divertente è la versione tricolore del fenomeno di costume internazionale creato da RuPaul, arrivato negli Stati Uniti alla sua quattordicesima edizione (con 24 Emmy Awards portati a casa). La giuria di2: Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara FranciniCome funzionaqueen si danno battaglia a colpi di lustrini e piumini per portarsi a casa il titolo di “’s NextSuperstar”. In ogni puntata (in totale otto) ledevono superare due prove: la “Mini Challenge”, per mettere in risalto ...