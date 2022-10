(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un match alla volta, una partita alla volta. Cosìsta provando a riconquistare un posto al sole nel tennis mondiale. Ad Anversa, ATP 250 in diretta su SuperTenniX, l'austriaco, ex numero ...

RISULTATI ATP 250 GIJON Ottavi di finalebatte Francisco Cerundolo 6 - 1 1 - 6 7 - 5 Sebastian Korda batte Karen Khachanov 7 - 5 7 - 6 (9) David Goffin batte Diego Sebastian Schwartzman 7 - 6 (3) 6 - 2 Félix Auger - Aliassime ... Dominic Thiem, la risalita continua: 'E' per questo che lavoro duro' Un match alla volta, una partita alla volta. Così Dominic Thiem sta provando a riconquistare un posto al sole nel tennis mondiale. Ad Anversa, ...Così Musetti in conferenza stampa dopo la vittoria su Djere e aggiunge: "Sempre più gente mi segue. Non può che farmi piacere…" Era chiamato ad un impegno non facile, con quello che è di fatto un avve ...