Diletta Leotta | nuovo flirt in corso per la giornalista | ecco di chi stiamo parlando

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è tornata al centro del gossip per il suo status sentimentale. Lae volto di DAZN, infatti, sembrerebbe aver chiuso con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli per buttarsi nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Gente e Fanpage.it, la donna starebbe frequentando un calciatore. Di chiamore per L'articolo

Cristiana Capotondi a spasso con la filia Anna INSIEME DA OTTO ANNI Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, una passeggiata al bacio SI SCATENA IL GOSSIPe Loris Karius, flirt in corso PAPARAZZATI INSIEME Elodie e Andrea Iannone innamorati a Madrid ABBRACCI E COMPLICITA' Elisabetta Gregoraci innamorata a Firenze con Giulio Fratini MAURO ...Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, una passeggiata al bacio DOLCE MAMMA Crisitiana Capotondi a spasso con la filia Anna SI SCATENA IL GOSSIPe Loris Karius, flirt in corso PAPARAZZATI INSIEME Elodie e Andrea Iannone innamorati a Madrid ABBRACCI E COMPLICITA' Elisabetta Gregoraci innamorata a Firenze con Giulio Fratini MAURO ...Diletta Leotta avrebbe archiviato la storia d’amore con Giacomo Cavalli e avrebbe un nuovo flirt con un volto famoso del mondo del calcio. Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete Diletta ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...