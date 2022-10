Diletta Leotta | il nuovo flirt è clamoroso | «Sta con Karius | l' ex portiere paperone del Liverpool»

ha un nuovo amore La giornalista flirta con Loris Kariusha un nuovo amore Ha già archiviato la storia con il modello Giacomo Cavalli La presentatrice, mentre, flirta ...Da repubblica.it4 'E questa volta non fartela sfuggire'. Una battuta che accompagnerà per sempre Loris Karius, da quel 26 maggio 2018, il giorno delle papere e delle lacrime. A cui ora si sono ...La presentatrice di DAZN di nuovo nel mirino del gossip. C'è un flirt in corso fra Diletta Leotta e il calciatore tedesco Loris Karius ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...