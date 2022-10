Diletta Leotta ha un flirt con il portiere Loris Karius? Il rumor

(Di giovedì 20 ottobre 2022)si frequentano? Stando alle più recenti indiscrezioni sembrerebbe chesi stia frequentando con ildel Newcastle. A riportare la notizie, ripresa poi anche da siti come La Repubblica, ci ha pensato il settimanale Gente. Sulla rivista si legge: “Si seguono su Instagram da qualche settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

avrebbe già un nuovo amore nella sua vita. La conduttrice sportiva avrebbe già archiviato la storia con Giacomo Cavalli per un'amicizia "speciale" con il calciatore Loris Karius: a ...Basta leggere i nomi dei due protagonisti del gossip del momento per destare quell'interesse che, poi, è alla base di ogni approfondimento, curiosità e anche un certo disincanto:, la ...Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia con l'attore Can Yaman, la conduttrice di DAZN avrebbe una nuova fiamma. Secondo quanto riferito dal settimanale Gente ...Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Giacomo Cavalli! Ma di chi parliamo La foto all'interno!