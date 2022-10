Di Battista | “Incontinenza senile Berlusconi più dignitosa di pavidità politici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sembra il protagonista di Viva l’Italia. In quel film Michele Placido interpreta un importante politico italiano il quale, dopo una seratina con l’amante, perde qualsiasi freno inibitorio. Così inizia a raccontare verità che mai aveva osato render pubbliche. Tangenti, favori, raccomandazioni, balle raccontate a favore di telecamera”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di. “Così, dopo aver mentito per una vita intera, oggi, non solo dice quel che pensa ma osa raccontare alcune verità su quel che è accaduto in Ucraina prima dell’invasione russa che molti altridentro Forza Italia e, più in generale in tutto il centrodestra, pensano ma per la salvaguardia della loro carriera, non hanno il fegato di dire” aggiunge Di. “Mi piacerebbe adesso ...