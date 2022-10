Danno erariale di 1 | 7 milioni di euro per finanziamenti agevolati Invitalia-Regione | sequestri in Campania

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per ladella Corte dei conti, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro conservativo su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 1,7di, nei confronti di una società di capitali e dei rispettivi soci. Nel corso del 2010, la società è stata destinataria dipubblici dellae diS.p.A., nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Pesca cofinanziato dal F.E.P.2007/2013, e diconcessi daS.p.A., finalizzati alla realizzazione di una ...

