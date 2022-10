Dalla riforma Gelmini al primo governo Conte | chi è Giuseppe Valditara | possibile ministro dell’Istruzione

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In attesa dell’incarico a Giorgia Meloni, iniziano a farsi più chiari i nomi che andranno a comporre il prossimo. Anche in questo esecutivo, la figura delpotrebbe rimanere separata da quello dell’Università, come già avvenuto durante ilDraghi. Per quanto riguarda viale Trastevere il nome più accreditato al momento è quello di. Tecnico a lungo associato alla Lega Nord, il docente di diritto romano ha fatto il suo ingresso in parlamento con Alleanza nazionale, con cui è stato eletto senatore per la prima volta nel 2001. Relatore di maggioranza delladell’università durante ilBerlusconi, quando al ministeroc’era Maria Stella ...