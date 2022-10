Dalla Meloni fino a Renzi Ormai si fa a gara per smantellare il Welfare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La protezione sociale, ossia l’insieme di politiche e programmi pensati per combattere e prevenire la povertà e le vulnerabilità sociali, è un diritto fondamentale nonché uno dei pilastri dell’Unione europea. Malgrado ciò, in Italia se ne parla sempre molto poco. Professore Domenico De Masi, come si spiega il silenzio della politica e dei media mainstream verso questo aspetto vitale dello Stato? “La realtà è che non è un elemento cruciale neppure per l’Europa. Tenga conto che la protezione sociale assorbe una parte davvero notevole dei fondi per essa stanziati al solo scopo di mantenere le organizzazioni che se ne occupano. Molto banalmente questo significa che la protezione sociale costa molto anche soltanto per essere organizzata. Si figuri quanto costerebbe farla funzionare davvero. Ma le faccio un esempio, i centri per l’impiego in Germania impiegano 111mila persone e lo Stato ...