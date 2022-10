Dalla Corte dei Conti ok alla ‘manovra Ciampi’ | dissesto per ora evitato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio – L’amministrazione Ciampi supera le forche caudine delladei. La sezione regionale di controllo per la Campania, riunitasi in Camera di Consiglio nella giornata di martedì, ha “preso atto” della manovra evita-varata dal nuovo governo sangiorgese. A far temere il default del principale comune del Mediocalore, si ricorderà, era la stessadeiche l’11 maggio scorso bocciava la gestione finanziaria dell’Ente per gli anni dal 2016 al 2019. In ventisette pagine, la magistratura contabile metteva nero su bianco tutta una serie di anomalie, inesattezze e irregolarità finanziarie e contabili, accertando un disavanzo di circa 5milioni di euro. In particolare, si rilevavano: “la tardiva approvazione dei rendi...