Dal Consorzio Bim 1 | 7 milioni per contenere il caro bollette | ne beneficeranno 127 Comuni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Crisi energetica, “”, aumento delle materie prime, inflazione. Un allarmante intreccio di eventi si sta profilando all’orizzonte di questo autunno 2022. Una vera e propria tempesta perfetta, che rischia di minacciare la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ad essere toccati non sono sole le famiglie e le aziende, ma anche gli enti locali, in particolar modo i. Se l’inflazione continuerà a crescere o a essere così alta, serviranno nuovi interventi governativi o i Sindaci non riusciranno a chiudere i bilanci, se non tagliando fondi ai servizi, quelli essenziali, quali servizi educativi e welfare, cultura, turismo e lavori di manutenzione, o aumentando le tasse locali. Scelte che ricadranno in maniera drammatica sui cittadini. “Rischi ancora più marcati per i piccoli...