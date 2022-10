Dagli attriti tra Francia e Germania dipende il futuro della Difesa in Europa

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 ottobre 2022) I battibecchi tra Scholz e Macron, come già raccontato da Formiche.net, mostrano quanto le singole personalità ai vertici di un paese possano influenzare la politica internazionale. Come riporta Les Echos, la coppia franco-tedesca ha visto diversi alti e bassi dal Trattato dell’Eliseo siglato quasi sessant’anni fa da De Gaulle e Adenauer, ma la guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova le relazioni tra i due. Le incomprensioni tra i leader sono arrivate a far rimandare al 2023 il bilaterale previsto per la settimana prossima. Ma su cosa bisticciano il Presidente e il Cancelliere? Su diverse cose, ma soprattutto sul tema. Il pomodiscordia sembra essere la scelta tra lo sviluppare sistemi di armamenti europei o comprarliStati Uniti. Parigi è ovviamente il principale sponsor dello sviluppo di ...