“Da quando ho avuto l’aborto ho sempre il ciclo | è normale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Buongiorno dottore, houna morte intrauterina al settimo mese di gravidanza con raschiamento, perché la placenta non veniva via. Ora mi ritrovo con perdite di sangue dall’11 agosto. Ho fatto il controllo il primo settembre e la dottoressa mi ha detto che era tutto ok: mi ha dato da prendere il Methergin per dieci giorni, perché vedeva che c’erano dei residui. Vorrei sapere èche hoil. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.