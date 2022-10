Da Londra a Roma | fallimenti | delusioni e grandi equivoci E in Europa cresce il malessere

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’alternanza tra i sentimenti di fiducia e scoramento che stanno caratterizzando l’attuale momento storico, si rincorrono con scatti sempre più ravvicinati, come quelli propri degli atleti di prima categoria. Finora è in testa il secondo dei due e, al momento, non si intravedono opportunità che possano indurre a pensare a un inversione di tale situazione. In effetti non passa giorno che non si evidenzino nuovi e seri problemi di ogni genere, sia entro i confini patri che nel resto del mondo. Essi arricchiscono la nutrita schiera di quelli già presenti, per cui ilcontinua a dilagare con progressione più che proporzionale. L’ultimo episodio della serie è quello inglese. Dopo le dimissioni della scorsa estate del precedente premier, Boris Johnson, dovute a contrasti insanabili con il governo da lui presieduto, la sua poltrona di comando è stata occupata a ...