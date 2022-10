Crollo Aula magna università Cagliari | ci sono i primi 4 indagati

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ciquattroper ildella palazzina nell’ex facoltà di Geologia a. La Procura si è attivata quando i vigili del fuoco erano ancora impegnati a scoprire se ci fosse qualcuno sotto le macerie. Il procuratore generale Paolo De Angelis ha affidato l’incarico a Giangiacomo Pilia e subito è stata aperta un’inchiesta che aveva come ipotesi di reato quella dicolposo di edificio. Solo in un secondo momento si è aggiunto il reato di disastro colposo e la Procura ha disposto il sequestro di tutto l’immobile, anche della parte rimasta in piedi. Ora si apprende che il pm Giangiacomo Pilia ha chiesto l’iscrizione nel registro deglidi quattro persone, ma non si conoscono identità e ruoli nella ...