Cristiano Ronaldo | un'altra figuraccia | rientra negli spogliatoi prima dal 90' Così macchia la carriera da campione

MANCHESTER (Inghilterra) - Il rapporto traed il Manchester United è arrivato al punto di non ritorno. Prima del triplice fischio del di Antonio Conte , il portoghese ha lasciato la panchina per avviarsi verso gli spogliatoi. ......solo tre Palloni d'oro perché ha smesso a 28 anni di giocare per un problema alla caviglia ed io penso che se avesse continuato ne avrebbe vinti lo stesso numero di Lionel Messi o. ...Il fuoriclasse portoghese, non impiegato nella vittoria contro il Tottenham, si è diretto negli spogliatoi prima del 90’: cosa ha detto il tecnico dei Red Devils ...Il Manchester United ha vissuto una serata splendida, ma il successo contro il Tottenham è stato macchiato dal gesto di Cristiano Ronaldo che è ...