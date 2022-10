Cristiano Ronaldo rientra negli spogliatoi prima della fine della partita | è rottura con lo United

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nella serata da sogno del Manchester, che davanti ai suoi tifosi all’Old Trafford ha battuto per 2-0 il Tottenham nel turno infrasettimanaledodicesima giornata di Premier League, spicca in negativo il gesto di, che ha abbandonato la panchina dei Red Devils pochi minutidel fischio finale ed è andato. Un modo di manifestare il suo disappunto verso l’allenatore, Ten Hag, che lo ha tenuto in panchina per tutti i 90’. Il rapporto tra i due non è mai decollato: il fuoriclasse portoghese è approdato a Manchester sul finire del calciomercatoscorsa stagione, lasciando la Juventus in cerca di nuovi stimoli. Ha definito il suo ritorno in Inghilterra “la miglior ...

Ma non lo aveva nemmeno sfiorato negli anni precedenti e neanche negli anni successivi alla partenza di. 44 gol in stagione non li aveva mai segnati. Li ha realizzati l'anno scorso. ...Quest'anno saranno giocatori del calibro di Lionel Messi,e Mohamed Salah a contendersi il TikTok Fans' Player of the Year Award. Mentre per il Best Men's Player of the Year tra i ...