Cristiano Ronaldo fuori rosa! Il comunicato del Manchester United

©LaPresseLa notizia è stata data dal Manchester United, attraverso il proprio sito:non prenderà parte alla partita contro il Chelsea. Seguiranno ...La vittoria del Manchester United contro il Tottenham ha lasciato più polemiche che gioie a Old Trafford . Galeotta la reazione di, che non ha aspettato nemmeno il fischio finale per lasciare il campo, o meglio la panchina su cui è stato seduto per tutti i 95 minuti della gara. La reazione infuriata di CR7, ...Cristiano Ronaldo è stato sospeso dal Manchester United dopo il suo comportamento nel finale del match contro il Tottenham: la decisione arriva su ...Dopo i 90 minuti passati in panchina contro il Tottenham e la fuga nel tunnel di Old Trafford prima che l’arbitro fischiasse la fine, è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo al Manchester United ...