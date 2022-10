Crisi energetica | oggi il Consiglio europeo Ma i leader Ue litigano ancora sul tetto al prezzo del gas

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Iniziaildella verità su gas ed energia. I capi di stato e di governo dei 27 Paesi membri, infatti, si riuniscono a Bruxelles per trattare – una volta per tutte – la questione delaldel gas e di tutte le altre misure necessarie ad arginare la. Un’anticipazione su quello che accadrà l’ha offerta ieri mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando alla plenaria dell’Europarlamento. La numero uno dell’esecutivo Ue ha presentato i contorni della proposta che la Commissione porterà domani aieuropei che potranno approvarla, respingerla o modificarla in parte. Tutto, però, entro e non oltre il 21 ottobre. Il premier ungherese Viktor Orbàn, via social, preannuncia una ...