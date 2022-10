CR7? Minuto 89 | clamoroso sfregio al mister | United caos | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Manchestervince (e convince nel gioco) contro il Tottenham di Antonio Conte, ma deve fare i conti con la grana Cristiano Ronaldo. All'Old Trafford è 2-0 per i Red Devils, prima che al89 il portoghese, lasciato in panca per tutto il match, ha lasciato furente il campo. Un rapporto mai decollato quello tra l'ex Juve e il tecnico ex Ajax, Erik ten Hag, e che potrebbe aprire ora nuove prospettive di mercato in vista di gennaio.aveva già provato ad andarsene in estate, ma le trattative con Napoli e Sporting Lisbona non erano mai andate in porto. Ten Hag: “Ronaldo? Non ho visto la sua uscita” - Lo stesso allenatore, al termine della gara, ha glissato su: “Non ho visto la sua uscita in anticipo, ci penseremo domani (oggi, ndr). Voglio pensare alla prestazione fantastica della ...