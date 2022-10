Covid Umbria | i dati del 20 ottobre | 828 nuovi positivi e 214 ricoveri - Cronaca - lanazione it

Dopo settimane di aumento i nuovi casiinsono diminuiti dell'11,3 per cento rispetto alla settimana ...Ilha fatto emergere diverse necessità - spiegano gli organizzatori - che riguardano i ... Aris Formazione e Ricerca, Legacoop Sociali, le cooperative sociali ACTL e CIPSS e FISH ONLUS (la ...Dopo settimane di aumento i nuovi casi Covid in Umbria sono diminuiti dell'11,3 per cento rispetto alla settimana precedente ...Frena la diffusione del contagio in Umbria. A confermare l'andamento epidemiologico è il focus settimanale (12-18 ottobre) della Fondazione Gimbe che rileva una flessione dei nuovi casi di Covid-19 do ...