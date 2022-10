Covid oggi Sicilia | 1 520 contagi e 1 morto | bollettino 20 ottobre

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.520 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell'ultimo-19. Si registra 1. I nuovi casi sono stati individuati su 12.689 tamponi processati. Gli attuali positivi nell'Isola sono a 21.104 (132 in più rispetto a ieri). Dalemerge inoltre che in un solo giorno i guariti sono stati 1.387. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 12.224. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 266, mentre si trovano in terapia intensiva 18 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 368 a Palermo, 334 a Catania, 239 a Messina, 93 a Ragusa, 166 a Trapani, 147 a Siracusa, 65 a Caltanissetta, 79 ad Agrigento e 29 a Enna.