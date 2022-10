Covid oggi Sardegna | 757 contagi e 1 morto | bollettino 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 757 i nuovidainsecondo ildi, 20. Si registra inoltre un altro. 685 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.431 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 97 (+3) mentre sono 7.724 i casi di isolamento domiciliare (+173). Si registra il decesso di una donna di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Italia Sera.

