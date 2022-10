Covid oggi Italia | 40 563 contagi e 84 morti | bollettino 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) - Sono 40.563 i nuovida Coronavirus in, 202022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 84. I tamponi processati sono 229.140 che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,7%.Sono 242 i pazienti in terapia intensiva, nove in meno di ieri, e 7.025 i ricoverati con sintomi, 37 in meno di ieri. Ecco i dati, regione per regione: Lazio - Sono 3.657 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 6. A Roma i nuovi casi sono ...

Sono 2.336, su 14.916 test eseguiti, i positivi al in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,66%, due punti al di sotto della media nazionale, in lieve risalita rispetto al 14,79 di ieri. Il ...Lo studio del Politecnico sullo smart working L'abbiamo conosciuto bene durante la pandemia ec'è chi non riesce a farne a meno per una serie di vantaggi oggettivi. Comodità, e risparmi su ...(Adnkronos) - Sono 40.563 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Sono 1.520 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.689 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.608. Il tasso di positività è al 12%, in diminuzione ...