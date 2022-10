Covid | l’ordine dei medici di Salerno invita a fare la quarta dose

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una raccomandazione a tutti i cittadini affinché si sottopongano allaquello partito oggi daldeidi. L’associazione presieduta da Giovanni D’Angelo, pur difendendo la libera scelta, in una nota ha ricordato che sono disponibili due tipi diversi (due formulazioni di vaccini bivalenti a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty) e che per entrambi è dimostrata un’azione protettiva sulle forme gravi di infezione. Questa vaccinazione bivalente è fortemente raccomandata: – come secondadi richiamo a favore di tutte le persone di età ? 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ? 12 anni, degli operatori sanitari, ...