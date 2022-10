Covid | Lopalco | Varianti non preoccupano | pericolo solo da nuovi ceppi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "Ogni futura variante va monitorata ma non deve destare preoccupazione. Il futuro della diffusione del coronavirus sarà una infinita successione di". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all'Università del Salento, commentando l'allerta su XBB, ricombinante di due sottoOmicron 2 (BA.2.10.1 e BA.2.75 'Centaurus') con 14 mutazioni aggiuntive nella proteina Spike di BA.2, segnalata fino al 17 ottobre da 26 Paesi fra cui l'Italia. "particolarmente differenti potranno dare origine a picchi epidemici più intensi. Ma una nuova ondata pandemica potrà accaderese dovesse emergere un ceppo virale del tutto nuovo, un Sars-Cov-3 per intenderci", conclude.

