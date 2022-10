Covid | i dati | 40 563 nuovi casi e 84 morti Tasso di positività al 17 | 7% Calano le terapie intensive e i ricoveri ordinari

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono 40.563 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 41.712 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 84, contro le 81 del giorno precedenti. Ildiè del 17,7%, ieri era 17,9%. I tamponi eseguiti, contando sia molecolari che antigenici, sono stati 229.140, contro i 233.084 del giorno precedente. Sono 242 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite. I ricoverati nei repartisono 7.025, rispetto ai 7.062 del giorno precedente, ovvero 37 in meno. Gli attualmente positivi sono 534.676. Dall’inizio della pandemia, dimessi e guariti sono 22.541.598, mentre i decessi sono stati 178.359. Il totale deidi ...

