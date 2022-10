Covid | 7 983 nuovi positivi in Lombardia | a Bergamo 677

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A fronte di 42.561 tamponi effettuati, sono 7.983 i(18,7%) in. Asono 677. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-11). I morti nelle ultime 24 ore sono 26. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 42.561, totale complessivo: 42.246.085 – icasi: 7.983 – in terapia intensiva: 20 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.181 (-11) – i decessi, totale complessivo: 42.870 (+26) Icasi per provincia Milano: 2.328 di cui 892 a Milano città;: 677; Brescia: 920; Como: 643; Cremona: 263; Lecco: 303; Lodi: 174; Mantova: 342; Monza e Brianza: 716; Pavia: 474; Sondrio: 188; Varese: 802.